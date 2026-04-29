‘ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ’

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಯುಬಿಡಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 'ಚೈತ್ರ–2026' ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲೂ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ? ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬಹುದೇ? ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉದ್ಯೋಗದ ಜತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಮುಖ್ಯ. ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುವಜನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪಠ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಬದುಕಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಟಿಯು ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಂಪುರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೀನ್ಗಳಾದ ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ ಎನ್., ಎಸ್.ಮಂಜಪ್ಪ, ಈರಪ್ಪ ಸೊಗಲದ, ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>