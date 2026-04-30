ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಇವೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ

ದಾವಣಗೆರೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಏಳುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪದವಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಉಸ್ಯೋಗ ಬಯಸಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಪದವಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತೀ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೇ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂಬುದೂ ಯಾವ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕಗಳ ಜತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಐಕ್ಯೂ), ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p>ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಓದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೂಕ್ತ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುತ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯ ಓದಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯು ನೂರಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಿಕೊಡುವ ಗಣಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಾಠ ಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಸುಂಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>