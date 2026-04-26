ಐಎಎಸ್-, ಕೆಎಎಸ್ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ: ಗೋಪಿನಾಥ

ಧಾರವಾಡ: 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಐಎಎಸ್- ಕೆಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಗೋಪಿನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ತರಬೇತಿಗೆ 'ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಎಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. 21 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷದ ಪೋಷಕರಿಲ್ಲದ, ಏಕಪೋಷಕ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಹೊಂದಿದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದಡಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 50 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ 150 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ: 8660096834, 8296526507ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜೇಯ ಥಿಟೆ, ಅಶೋಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>