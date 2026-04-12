ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು...

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಸಿಇಟಿಗೆ ತಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿತು.</p>.<p>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿದೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಶ್ರೀಕರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</p>.<p>ಕನಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಎಐ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಇಟಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.</p>.<p>ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು, ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ</p>.<p>ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್'ನಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯಬೇಕು.</p>.<p>ವನಿತಾ ಕಾಟೇನವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾಟೇನವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ.</p>.<p>ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ, ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ</p>.<p>ಪಿಯು ಬಳಿಕ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್ ಮೇಳ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹರ್ತಿ, ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</p>.<p>ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು</p>.<p>ಸುಜಯ ಶಾನಭಾಗ, ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</p>.<p>ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲು ಈ ಮೇಳ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>