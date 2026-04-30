<p>ಹರಿಹರ: ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೌಕರಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಂತರ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದಾತಂಹ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಟಿಟಿಸಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಜಿಟಿಟಿಸಿ) ನಗರದ ಹಳೆ ಹರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.</p>.<p>3 ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹ 18,000ರಿಂದ ₹ 25,000 ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಲ್ಯಾಬ್, ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತರಬೇತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್, ಆಟೊಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನ 4 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ 3 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ₹ 33,300 ಇದ್ದು, ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ನಂ: 97431–85553, 90665–83066, 97424–30685ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್: ಹರಿಹರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಲ್ಯಾಬ್, ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್, ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ 3 ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿ 4 ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹ 6,000 ಮಾತ್ರ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ನಂ: 9844359744, 9482204905ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐಟಿಐ: ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಟಿಐ) ಇದೆ. ಹೊಸ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಲ್ಯಾಬ್, ತರಗತಿ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇವೆ. ನುರಿತ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಫಿಟ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಎಂವಿಇ), ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಎನ್ಸಿ (ಇವೆಲ್ಲಾ 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್), ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ (1 ವರ್ಷ) ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹ 1,200 ಇದೆ.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹ 20,000 ಮೌಲ್ಯದ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್, ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ಯಾಬ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 8ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ನಂ; 9945049894ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಪ್ಪ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-43-35139111</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>