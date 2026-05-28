‘ಸಿಇಟಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ: ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ’

<p>ಹಾಸನ: ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಇಟಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಿವೇಚನೆ ತೋರದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ)ದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಯುಜಿಸಿಇಟಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಂಥನ' ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಎಡವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜು ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ ಎರಡೂ ವಿಧದ ಸೀಟುಗಳಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನುದಾನಿತ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಜಾಣ ನಡೆ. ಅನುದಾನಿತ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ನಮೂದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯಾ ಸೀಟಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊಂಡಿರುವ ಶುಲ್ಕವೂ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿ, ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ, ಆದರೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮೂದಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವವರು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು. ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಸಿಇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9141305843 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-36-870670485</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>