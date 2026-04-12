ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ‘ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ‘ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್– ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳ’ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಆರಂ ಭವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇದ್ದವು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಎಂಬಿಎ, ಬಿಬಿಎ, ಎಂಸಿಎ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ, ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕೋಲೆಟ್, ಆಕರ್ಷಕ ಪೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿಷಯ ಪರಿಣತರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಮಹತ್ವ, ಸಿಇಟಿ ಮಾಹಿತಿ, ಕಾಲೇಜು ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿ ಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ವಿಷಯ ಪರಿಣತರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ.ಎ.ಎಸ್ ಅವರು ಸಿಇಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಚೈತ್ರಾ ರಡ್ಡೇರ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಟಿ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉಪಸಂಪಾದಕಿ ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬ್ಯುರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಹುಲ ಬೆಳಗಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯುರೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜ್, ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆನಂದ ಬಿಲ್ಡಿಕರ್, ಉಪಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅನಂತರಾಮ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್, ದಿವಾಕರ್ ಭಟ್, ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದ ಉಪಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-24-573328162</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>