ಕೌಶಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಜೆಟಿಟಿಸಿ) ಕೌಶಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ 22 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತರಬೇತಿಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ತರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 30ರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ: 0836-2333159/ 8183860552 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜೆಟಿಟಿಸಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಾರುತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-24-2135822943</p>