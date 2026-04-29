‘ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ‘

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿಸಿಎ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗಪ್ಪ ಬಕ್ಕಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿ.ಸಿ ಜಾಬಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿಸಿಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್' ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಡಕೊಳ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾಳವಾಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>