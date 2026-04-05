‘ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ: ದೃಢತೆ ಇರಲಿ’

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸುವವರು, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಐಟಿ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಆಶಾ ಗಿರಿಮಲ್ಲನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಪದವಿ ಬಳಿಕ ಮುಂದೇನು?'ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೆ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಚಲಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಲಕ್ಷೆಟ್ಟಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೊ.ವೈ.ಎಸ್.ಡಾಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಯೋಜಕಿ ಶೆಟ್ಟೆವ್ವ ಘಸ್ತಿ, ಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಜಿ.ಕೊಣ್ಣೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಲಾಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>