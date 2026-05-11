ಕೃಷಿ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು: ಗೋನಾಯಕ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಯೋಜಕ ಚೇತನಗೌಡ ಎಸ್.ಗೋನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬುಜುರ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ (ಸಿಇಟಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ 52 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 36 ಸಾವಿರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ್ದಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ದೊರಕಲು 371ಜೆ ವಿಧಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ರಾಜು ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕೃಷಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬುಜುರ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವರಾಜ ಬುಜುರ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಿ.ಬಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಚೇತನ ಬುಜುರ್ಕೆ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಬುಜುರ್ಕೆ, ಸುಷ್ಮಾ ಬುಜುರ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ ಅರಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-34-362931961</p>