ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಿಎ–ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್.ಲೇಂಗಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 45 (ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಶೇ 42 ಮತ್ತು ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಶೇ 40) ಅಂಕ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 22 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಶಾ ಆಫ್ರೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 79753 65094, ರೇಣುಕಾ ಸಾಸನಮರಿ: 98801 91382, ರೇಖಾ ಚವ್ಹಾಣ ಮೊ.94482 31891 ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>