ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ

ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ಜೆಇಇ ಕುರಿತು ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ಕೆ, ಪ್ರವೇಶ, ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕ, ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರವರ್ಗ, ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿ.ಎಂ.ಮುರಳೀಧರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ) ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೌಶಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡೀನ್ ವರಪ್ರಸಾದ್, ಸಮನ್ವಯಕ ಪ್ರೊ.ಲಲಿತಕುಮಾರ್, ರಾಮುಬಾಬು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ