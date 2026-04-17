ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌

ಮಂಗಳೂರು:ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಜಿಟಿಟಿಸಿ) ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದ್ವಿತಿಯ ಪಿ.ಯು.(ವಿಜ್ಞಾನ) ಅಥವಾ ಐಟಿಐ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೋರ್ಸುಗಳ ಅವಧಿ 4 ವರ್ಷ. ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಸಹಿತ ಇಂಟರ್ನ್ ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1,200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ