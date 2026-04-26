ತುಂಬೇಜಾ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳ 27ರಿಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ತುಂಬೇಜಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳ ಏ.27 ಮತ್ತು 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತುಂಬೇಜಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಕೀಲ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೇಳ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಐ, ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ರೋಬೊಟಿಕ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಎಂಬಿಎ, ಬಿಬಿಎ, ಕಲೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಏವಿಯೇಷನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಟೂರಿಸಂ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೈಫ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-29-901786469</p>