ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಿಂತ್ರಾ ಕೇರ್ಸ್

ಮಿನ್ ವಿದ್ಯಾ: ಮಿಂತ್ರಾ ಕೇರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಡಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಹತೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಕಾಂ., ಬಿಬಿಎ, ಬಿಸಿಎ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ಎಸ್ಡಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲದಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು 14ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಆಗಿರಬೇಕು. 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು (ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ). ಎನ್ಎಸ್ಡಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್, ಎನ್ಎಚ್ಡಿಪಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಅಥವಾ ಐಐಟಿಎಚ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹ 20,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೇ ದಿನ: 19-05-2026</p>.<p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: Short Url: www.b4s.in/praja/MVMCSP1</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>