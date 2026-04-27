‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಯು ಓದುವಾಗಲೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಾಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರೀಧರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆ' ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಮನೆಯ ರವಿವರ್ಮನ ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡು ಎಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಅಸಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ ಆದರೂ, ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಸತನ್ನು ಎ.ಐ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎ.ಐ ಎಂದಿಗೂ ಬಕಾಸುರನ ಹಸಿವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎ.ಐ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯು ಎ.ಐ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎ.ಐ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪೋಷಕ, ಪ್ರಿಯತಮೆ, ಪ್ರಿಯಕರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎ.ಐ ಟೂಲ್ಗಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೂರಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಆರ್.ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>