‘ಅಕ್ಷರ, ಅರಿವು, ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಜ್ಞಾನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಜ್ಞಾನ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅದು ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಟಿ. ಸತೀಶ್ ಜವರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆಯ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೇನು? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಕ್ಷರ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವಿನಿಂದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ, ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಲಕಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಶಾಂತರಾಜು, ನಾಗರತ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಬಳಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-39-683252381</p>