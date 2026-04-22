‘ಜೀವನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಯಶಸ್ಸು’

ಮೈಸೂರು: 'ಯುವಜನರಿಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ, ನಿರಂತರ ಓದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಬುತ್ತಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಸ್ತುನಿಷ್ಟವಾಗಿಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಲಿತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ. ಜ್ಞಾನಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್, 'ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜೆ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಕೆ.ಮನು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಎಸಿಪಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ರವಿಶಂಕರ್, ಪ್ರೊ.ವಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಯು.ಎಂ.ಶರದ್ರಾವ್, ವಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ.ವೈ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-39-187340366</p>