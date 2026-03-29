‘ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು’

ಮೈಸೂರು: 'ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಿರಣ್ ಕಮತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಎಸ್– ಕೆಎಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'2020ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ನಾನು ಸತತ ಐದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ 52ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಶ್ರಮ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ 13 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸವಾಲಿನ ನಿದರ್ಶನ. ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಯಣವು ಸಾಕು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡೆತಡೆ ದಾಟಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯುವಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶರಣಪ್ಪ ವಿ.ಹಲಸೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>