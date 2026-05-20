‘ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ’

ನಾಗಮಂಗಲ: 'ಕನಸುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು' ಎಂದು ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಬಿ.ಕಾಂ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಾವು ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ತಂದೆ– ತಾಯಂದಿರ ತ್ಯಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಖುಷಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚ. ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು. ನೋವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆ ಕರಗತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಆರ್.ತ್ರಿವೇಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪುಸ್ತಕ, ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಇದ್ದು, ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾವಿರ ದಾರಿಗಳು ಇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಸಮಾಜ ಓದಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಹಸಿರಾಗುವಂತೆ ಬಾಳಿರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಕಾಂ. ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಹರೀಶ್, ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>