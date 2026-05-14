ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ

ನವಲಗುಂದ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ' ಎಂದು ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಜಡೆ ಸಿದ್ಧ ಮಠದ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಜಡೆ ಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, 'ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆ' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

ವೀರಕ್ತಮಠದ ವೀರಯ್ಯನವರು, ಯೋಗಪ್ಪ ಗೋಳನಾಯ್ಕರ, ಶರಣಬಸವೇಶ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಬೋನಪ್ಪ ತಳವಾರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೇರಿಮನಿ, ವಿ.ಪಿ. ಜಾಕೋಜಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ