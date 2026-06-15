ಸಮಾಧಾನ ಅಂಕಣ : ಕಾಳಜಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ!

<p>ನಾನು ಬಿ.ಇ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಕರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಡವಾಗಬಾರದು. ಶಾಪಿಂಗ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿರಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪಚ್ಚಿ, ಪಾಪು ಎಂದೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಿಂದ ದೂರವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಪ್ಪ ಅವನ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಓಡಾಡಿದ ಎಂದು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಬೈದು, ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವರಂತೆ! ಆವರೆಗೂ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಮನೆಗೆ ಗೌರವ ತರಬೇಕಂತೆ. ನನಗಂತೂ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಲು ಧೈರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಖಾಸಗಿತನ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ.ಕಾವೇರಿ ರವಿಶಂಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು</p>.<p>ನಿನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ, ಒಂಟಿತನ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಪಾಲಕರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಅಹಿತಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಾವಿರುವ ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ- ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತು, ಹೆತ್ತು ಸಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಜಿಗವೆನ್ನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ನಿನ್ನ ಪಾಲಕರು ನಿನಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಆಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ನೀನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಕರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಬದುಕನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದಾದಾಗ ನೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಣೆ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸು. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಖವಾಗಿರುವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗಿರುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಭwವ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸು. ಒಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಪಠ್ಯ ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಪಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕೋಪವನ್ನಾಗಲೀ ಬೇಸರವನ್ನಾಗಲೀ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊ. ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಡ. ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು.</p>.<p>ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-1089290377</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>