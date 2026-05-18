ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿದೆ

ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕೃಷಿಕರು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಿಂದ ದೊರೆತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 'ನೀಟ್' ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ

ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಣಚಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಅರಕೇರಾ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ನೀಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನೆರವು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ