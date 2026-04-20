ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಅಳ್ನಾವರ: ಸೇಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ 93.69 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುಧೀರ ಅಲ್ವೀನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 87.23 ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 98.44 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮೂವರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ : ಗಾಯತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಟಗಿ ಶೇ 91.5 –ಪ್ರಥಮ, ಮಾನಸಿ ಮಹೇಶ ಬೊಕಡೆ ಶೇ 86 –ದ್ವಿತೀಯ, ಜ್ಯೋತಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಖನಗಾವಿ ಶೇ 80.33 –ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಭಾವನಾ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ ಶೇ 88.66 –ಪ್ರಥಮ, ಮಲಿಕರೆಹನ್ ಎಸ್.ಶಾಯನ್ನವರ ಶೇ 88.5 –ದ್ವಿತೀಯ, ಕೋಮಲ್ ಸಂಜು ಕಲೇಕಾರ್ ಶೇ 87 –ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 85.71: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 85.71 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇತಿಹಾಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 92.85 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಲೀಲ್ ಸನದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಮಾಟೊಳ್ಳಿ ಶೇ 85.33 ಅಂಕ ಪ್ರಥಮ, ದೀಪಾ ಗಜಪ್ಪನವರ ಶೇ. 68.5 ದ್ವಿತೀಯ, ಕೀರ್ತಿ ವಡ್ಡರ ಶೇ 60.1 ಅಂಕ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-24-1995733438</p>