ಮಿಲ್ಲತ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು: ಶೇ.83.44 ಫಲಿತಾಂಶ

ಅಳ್ನಾವರ: ರೆಹನುಮಾ ಏ.ಮಿಲ್ಲತ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರ ಮಿಲ್ಲತ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 83.44 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಹನುಮಾ ಏ ಮಿಲ್ಲತ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನದೀಮ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 74.29 ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 92.59 ಆಗಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಎಂ.ಪಟೇಲ ಶೇ 82.16 ಪ್ರಥಮ, ಮುಸ್ತಜೀನ್ ತಿಗಡಿ ಶೇ 80.33 ದ್ವಿತೀಯ, ನಬರೀಜಾ ಮುಲ್ಲಾ ಶೇ 79.83 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಿಷಾ ಬಿ. ಅರಬರ್ ಶೇ 92.50–ಪ್ರಥಮ, ಸಫೀನಾ ಎಂ.ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಶೇ79.50 –ದ್ವಿತೀಯ, ಇಸ್ರಾ ಎಸ್.ಬೀಡಿ ಶೇ 79.33 –ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ