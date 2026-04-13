ಪಿಯು: ನಿಂಗಮ್ಮ ಹೂಗಾರ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಎಸ್.ಹೂಗಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 78 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಕಬಾಡರ (ಶೇ 96.83) ಪ್ರಥಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಳೇದ (ಶೇ 92.33) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಯಣ್ಣವರ (ಶೇ 92.16) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನಮಠ ಹಾಗೂ ಶಿವಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ ಇಬ್ಬರೂ (ಶೇ 84.83) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>