ಗಮಸೆಳೆದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಸನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು

ಅರಕಲಗೂಡು: ಪಟ್ಟಣದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಸನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಜೆ.ಜಯಶ್ರೀ ಶೇ 97.66 ಅಂಕ, ನೀತು ಶೇ 97.55 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಸಿ. ಚಿಂತನ ಶೇ 97.16, ಎ.ಆರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಶೇ 95.83, ಕವನ ಶೇ 96.66, ಎಸ್.ಎನ್. ಸಿಂಚನ ಶೇ 96.33, ಕೆ.ಆರ್. ರಾಕೇಶ್ ಶೇ 95.66, ಎಚ್.ಎಂ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೇ 95, ಯು.ಆರ್. ಪವನ್ ಶೇ 96.5, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶೇ 95.5 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದೇವಿ ಶೇ 96.33, ಮಾನ್ಯ ಶೇ 95.66 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ. ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪಿ. ನವೀನ್ ಉಲಿವಾಲ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ