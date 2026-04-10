ಬಂಟ್ವಾಳ: ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 97, ತುಂಬೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 94 ಫಲಿತಾಂಶ

ಬಂಟ್ವಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೈಕಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 97 ಮತ್ತು ತುಂಬೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 94 ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.

ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಒಟ್ಟು 348 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 338 ಮಂದಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 27 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 24, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 203 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 198 ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 118 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 116 ಮಂದಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್ 600ರಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ 589 ಅಂಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಕೆ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಭೂಷಣ್ 593 ಅಂಕ, ಸಾಯಿಶಾ 586 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿ.ಎಸ್. 569 ಅಂಕ ಮತ್ತು ಇಂಚರಾ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ 563 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಂಬೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 77 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 74, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 68 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 63 ಮಂದಿ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 29 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 27 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 28 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 35 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ