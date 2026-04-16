ಬೆಳವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು; ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿ ಶೇ.95.16 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ರಾಧಿಕಾ ಬಿ. ನಾಯಿಕ (ಶೇ 97.05) ಪ್ರಥಮ, ಕೀರ್ತಿ ಆರ್.ಮಗದುಮ್ಮ (ಶೇ 96.16) ದ್ವಿತೀಯ, ಸಂಜನಾ ಡಿ.ಘಸ್ತಿ, (ಶೇ 94.5) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿ. ಕಾಳಿಸಿಂಗೆ (ಶೇ 93.50) ಪ್ರಥಮ, ಸುರೇಖಾ ಎಂ.ಮನಿಗಿಣಿ (ಶೇ 92.16) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗು ಶಾಹೀನಾ ಎ. ಅಮ್ಮಣಗಿ (ಶೇ 88) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>