ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣ

ಮೂಡಲಗಿ (ಬೆಳಗಾವಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪರಪ್ಪ ಗಿರೆಣ್ಣವರ ನಾಗನೂರಿನ ಅಥರ್ವ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 78 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಪರಪ್ಪ ಗಿರೆಣ್ಣವರ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಶೇ 54 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

'16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿರಕಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಿ.ಕಾಂ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಿಯು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದಳು' ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ