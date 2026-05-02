ಬೀಳಗಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಬಾಡಗಂಡಿ ಬಾಪೂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಮರಿನ್ ರಿಯಾಜ್ ಬಾಗವಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 99.33 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 584 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಮರಿನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ 600ಕ್ಕೆ 596 ಅಂಕ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಸಮರಿನ್ ಅವರು ರಿಯಾಜ್-ಹಮೀದಾ ಬಾಗವಾನ ದಂಪತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿ. ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಪಾಲಕರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಓದಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ ಆಗುವ ಆಸೆಯಿದೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮರಿನ್ ಗೈಬುಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮರಿನ್ ಗೈಬುಸಾಬ್ ಬಾಗವಾನ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಭೊದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದು ಬಾಡಗಂಡಿಯ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>