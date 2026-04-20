ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎನ್ಎಂಕೆಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅದಿತಿ ಜೀವನ್ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 98.6ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂ.ವರುಣಶ್ರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 97.5ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>ಹಾಸನದ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆರ್.ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 94.5 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಕೋರಮಂಗಲದ ವಿತರಕ ರವಿ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>ತಲಘಟ್ಟಪುರದ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಕೆ.ವರ್ಷಿತಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 93.5 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿತರಕ ಬಿ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-4-1749912248</p>