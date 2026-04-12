ಶ್ರೀ ದಕ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಧನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ 590 (ಶೇ 98.33), ಪವನ್ ಎಸ್. 590 (ಶೇ 98.33), ಗಂಗಾ ಎಂ. 589 (ಶೇ 98.16), ಹರ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ. 588 (ಶೇ 98), ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎನ್. 588 (ಶೇ 98), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್. 587 (ಶೇ 97.83), ದೀಕ್ಷಿತಾ ಎಂ.ಕೆ. 584 (ಶೇ 97.33), ವರುಣ ಬಿ.ಕೆ. 583 (ಶೇ 97.16), ಚಂದನ ಎನ್. 582 (ಶೇ 97) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11ರ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 95 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ, 154 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-4-758917827</p>