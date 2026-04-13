ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಟಿ. ಗುರುದತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾಲೇಜು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ.ಎಚ್, ಲಿಕೃತಿ ಎಸ್.ವಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪಿ.ಜೆ. ಮೋಕ್ಷಿತ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್.ಆರ್, ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಸಿ, ಕಾವ್ಯ ಕೆ.ಎಂ, ಎಂ.ರಚನಾ ಗೌಡ, ಸೃಜನ್ ನಾಯಕ್ ಎಚ್.ಆರ್, ಲೋಹಿಶ್ ಕೆ.ಎಂ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲಾ, ಖಜಾಂಚಿ ಪಿ.ರವಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿಇಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಮೃತ್ ರಾಮ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>