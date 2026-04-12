ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಾಧನೆ

ಭದ್ರಾವತಿ: ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 96.55 ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 93.68 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ದೊರೆತಿದೆ. ನಂದಿತ ಎಚ್. 576 ಅಂಕ, ಅಲಿಯಾ ಖಾನಂ 568, ಸಂಜನಾ ಎಂ. 551, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಂ. ಹಾಗೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 550 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ದೊರೆತಿದೆ. ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ 583 ಅಂಕ, ಬ್ಯುಲಾ ಸುಪ್ರೀತಿ 571, ರಮ್ಯಾ ಪಿ. 566, ಗೀತಾ ಸಿ. 560 ಹಾಗೂ ಅಲ್ಫಿಯಾ ನಜ್ಮಿಮ್ 558 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ