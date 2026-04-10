ಡೈಮಂಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಭಾಲ್ಕಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಂದ ಪ್ರಭು, ಆದಿತಿ ಬಲವಾನ 600ಕ್ಕೆ 587 (ಶೇ 97.83) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸ್ತಾನವಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ 8, ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ 2, ಗಣಿತ 279, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ 4, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 12, ಕನ್ನಡ 10, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರೇವಣಪ್ಪ ಹಾವಗಿರಾವ್ ಶೇ.97.66, ಅಮರ ರಾಮ ಶೇ.97.66, ಸುಮಿತ್ ಸುಭಾಷ 97.33, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗುಂಡೇರಾವ್ 97, ಅನುಷ್ಕಾ ಸಹದೇವ 96.83, ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಚನಾ ವಿಠ್ಠಲ 96.80, ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲಾಜಿ 96.67, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 96.66, ಪವನ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ, ಕೀರ್ತಿ ನಾಗನಾಥ ಬಿರಾದಾರ 96.5, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಸವರಾಜ 96.33, ಅನಿಕೇತ ರಮೇಶ, ಪ್ರೀತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ 96.16, ವರ್ಷಾ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ 96, ಅಂಜಲಿ ಈರಣ್ಣ 96, ವೈಷ್ಣವಿ ರತನ 96, ಕಿರಣ ರಾಜಪ್ಪಾ 96, ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ 96 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿರಣ ಸುನಿಲ್ 95.83, ಸಿದ್ದು ಶಿವರಾಜ 95.83, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಂಕರ 95.83, ರುದ್ರಾಣಿ ದೀಪಕ 95.83, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 95.67, ವೆಂಕಟೇಶ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶ 95.66, ಕಾರ್ತಿಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ 95.60, ಚೈತನ್ಯಾ ಅಂಕುಶ 95.60, ಆದಿತ್ಯ ದತ್ತಾತ್ರಿ 95.50, ಅಂಜಲಿ ವಿಠ್ಠಲ 95.50, ಪೂಜಾ ಕಾಶಿನಾಥ 95.50, ಶುಭಾಂಗಿ ತುಳಸಿರಾಮ 95.50, ರಾಧಾ ಜಿಲಾಲ್ 95.50, ಕಪಿಲ್ ರಾಜಕುಮಾರ 95.33, ಗಣೇಶ ಭೀಮರಾವ್ 95.33, ಸುನಿಲ್ ಗುರುನಾಥ 95.33, ತನುಜಾ, ಸುಜಲ್ ವೀರಪ್ಪಾ 95.17, ಪವನ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ರೇಣುಕಾ ಬಲವಂತ 95.16, ರಸ್ನಾ ಮಹೆರೀನ್, ಅವಿನಾಶ ಕಾಶಿನಾಥ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 95 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶಾಲ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ 94.83, ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೋವಿಂದ 94.83, ಸ್ವಾತಿ ರಾಜಕುಮಾರ 94.83, ಅಲ್ಮಾಸ ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ತಾಜೋದ್ದೀನ್ 94.67, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಗೋಪಾಲ 94.67, ಶ್ರೀಶೈಲ ಅನಿಲ 94.67, ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಶಾಲಿವಾನ 94.67, ಕಿರಣಕುಮಾರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 94.67, ಪಲ್ಲವಿ ಶಂಕರಯ್ಯಾ 94.5, ಸುಮಿತ ಸಂತೋಷ 94.33 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 628 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಶೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸ್ತಾನವಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ.ಮಾಧವರಾವ್, ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಿನ ಭೋಸ್ಲೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗಿರೀಶ ಭಂಡಾರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಜೋಳದಾಪಕೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ನೀಲಂಗೆ, ರೆಹಮಾನ್, ಕರೀಮ, ರಾಜಶೇಖರ, ರಂಧೀರ ಜಾಧವ, ಸಚಿನ್ ಬಿರಾದಾರ, ಶೇಖರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>