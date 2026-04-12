ಫಲಿತಾಂಶ: ಬೀನಾ ವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಸಾಧನೆ

ಭಟ್ಕಳ: ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಬೀನಾ ವೈದ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 98 ಪ್ರಥಮ, ಚೇತನ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 96.66 ದ್ವಿತೀಯ, ಸುಮುಖ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 96.33 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಅನೀಲ್ ಪ್ರಭು ಶೇ 96 ಪ್ರಥಮ, ಜೀಫಾ ಗಂಗಾವಳಿ ಶೇ 95 ದ್ವಿತೀಯ, ಮನೋಜ್ ಚಂದ್ರು ಗೌಡ ಶೇ 93.67 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-20-485430829