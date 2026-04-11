ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಕಾಲೇಜು ಸಾಧನೆ

<p>ಮಾಮನಕೇರಿ (ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಮನಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 99.26, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 97 ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 96 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜೋಶಿ (ಶೇ 96.66), ಶಾಲಿನಿ ನಾಗೇಶ್ (ಶೇ 96), ಕೀರ್ತನಾ ಕಿರಣ್ (ಶೇ 95.6), ಶ್ರೇಯಾ ದೇವೇಂದ್ರ (ಶೇ 95.33), ದೇವಿಕಾ ದಿಲೀಪಕುಮಾರ (ಶೇ 94.83), ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಶರಥ (ಶೇ 97), ದಿವ್ಯ ಕಾಶಿನಾಥ (ಶೇ 96.33), ಉಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಶೇ 88.66), ಅಕ್ಷತಾ (ಶೇ 82.16), ಸಂದೀಪ್ ಸಿಮನ್ (ಶೇ 81.66), ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ರೇಷ್ಮಾ ಸೋನಾರೆ (ಶೇ 94), ಗೌರಿ ನಾಗಪ್ಪ (ಶೇ 90.16), ಐಶು ಮನೋಹರ (ಶೇ 89.33), ಗಣೇಶ ಸಂಗನಬಸಯ್ಯ (ಶೇ 86.60), ತನುಜಾ ಗಣಪತಿ (ಶೇ 86.16) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಚನ್ನವೀರ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ. ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನೇಶ್ವರ ಲಾಖಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-33-379831951</p>