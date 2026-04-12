ವಿವೇಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 689 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 686 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶೇ 99.6 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 368 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 294, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಯಲ್ಲಿ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದವರು: ಸೃಷ್ಟಿ (594), ಸಿಂಚನ (592), ಸಮೀಕ್ಷಾ ಜಿ. (591), ಸುಜನ್ ಉಪಾಧ್ಯ (590)</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಭೂಮಿಕ ಟಿ.ಡಿ. (595), ಶರಣ್ಯ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ (594), ಅಪೇಕ್ಷಾ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ (593), ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರೀಯಾನ್ (591), ಸಂಜನ (590)</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಉದ್ಭವಿ ಕೆ. (569), ಪೂರ್ವಿಕಾ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ (558), ಭೀಮಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ (532)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>