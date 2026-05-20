‘ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಸರಿಯಿದೆ’

<p>ನವದೆಹಲಿ(ಪಿಟಿಐ): ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕೆಲವು ಲಾಗಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ‘ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್’ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಿದ್ದರು. ಈ ದೂರುಗಳ ನಡುವೆ ‘ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಯಮ್ ಭಾರಧ್ವಾಜ್, ‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೋರ್ಟಲ್ ಪೇಜ್ ತೆರೆಯುವಾಗ, ಹಿಂದೆ ಉಳಿಸಿರುವ ಪುಟಗಳೇ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಥವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-4-1259583477</p>