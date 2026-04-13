ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 98 ರಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿರವಾಡಿ ವೀರಬಸಪ್ಪ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98 ರಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 101 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 99 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 16 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 75 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 17 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 7 ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕುಂಟಣ್ಣನವರ ಶೇ 95.33, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾವರಗೊಪ್ಪ ಶೇ 93.33, ನವನೀತಾ ನಾಗಣ್ಣನವರ ಶೇ 91.83, ಈರಮ್ಮ ಗೌಳಿ ಶೇ 90.16 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಹಾವೇರಿ ಶೇ 92.5, ಮಂಗಳಾ ಹುಚ್ಚಬಸಣ್ಣನವರ ಶೇ 91.5, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಣಕಾರ ಶೇ 88.5ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>