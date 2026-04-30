ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ನೇಹಾ ಕೆ.ಆರ್. ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು 600ಕ್ಕೆ 594 ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ 598 ಅಂಕ ಬಂದಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನಿಷಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಶೈನಿ ಮತ್ತು ಇವ್ಯಾಂಜಲಿನ್ ಶಕೀನ ಸ್ಟೀವನ್ 8 ಮತ್ತು 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಕೆ.ಪಿ. ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 590 ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ 592 ಅಂಕಗಳಿಂದ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 7 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೆಗರಿ ಲೋಬೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.