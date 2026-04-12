ಶಾರದಾದೇವಿ ಕೋರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 98.5 ಫಲಿತಾಂಶ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕೋರೆ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98.5 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 38 ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಣಿ, 148 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿರೇಕುರುಬರ ಶೇ 95.67, ಆದಿತ್ಯ ಉಮರಾಣೆ ಶೇ 94.50, ನಿಕಿತಾ ಚೌಗುಲೆ ಶೇ 92.83, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 96.33, ಸಂಜನಾ ಕಿಳ್ಳಿಕಾತ ಶೇ 94.67, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಳಿ ಶೇ 94, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವಿ ಜೋಗೋಜೆ ಶೇ 90.16, ಅಕ್ಷತಾ ಪರೀಟ ಶೇ 88.33, ಮಹಾಂತೇಶ ಧನಪಾಲೆ ಶೇ 88.16 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ