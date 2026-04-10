ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ಪಟ್ಟಣದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅನಿತಾ ಗುಂಡಪ್ಪ ಶೇ 95.5, ಕೀರ್ತನಾ ವಿಠಲ ಶೇ 92, ಮಹಮದ್ ತೌಫಿಕ್ ಮಹಮದ್ ಗೌಸ್ ಪಟೇಲ್ ಶೇ 92, ಮಹಮದ್ ರಿಯಾನ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಶೇ 91.83, ಭರಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೇ 91.66, ಮಹಮದ್ ಸೋಹೆಲ್ ಮಹಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶೇ 91, ಭವನೇಶ್ವರಿ ಉಮೇಶ ಶೇ 90.66, ಮಹಮದ್ ಉಮರ್ ಮಹಮದ್ ಮಸ್ತಾನ ಶೇ 90.33, ಜಿ. ನಿತಿನರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಶೇ 89.16, ಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ ಶೇ 88.16, ತೆಹಾಮಿನ್ ಖುದ್ದುಸ್ ಶೇ 86.66, ಜಗನ್ನಾಥ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಶೇ 86.5, ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಬೀರ್ ಜಮೀರುದ್ದಿನ್ ಶೇ 85.33, ರೋಹಿತಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ಶೇ 85.6 ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>42 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 2 ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈಲಾಸ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-31-461721146</p>