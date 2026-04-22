ದಾವಣಗೆರೆ: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಗರದ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 270 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನುಷ್ ಜೆ. 99.83 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ಶೋಭಿತ್ ಬಿ.ಆರ್. 99.43 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ಜಯಂತ್ ಎಚ್. 99.38 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ಸುದರ್ಶನ ಬಿ.ಆರ್. 99.37 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್, ಕಿಶನ್ ಪಿ.ಕೆ. 99.27 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀಕ್ ಎಂ.ಎಸ್. 99.03 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕೆಟಗರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕನಸಾಯಿ 23ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ದಿಗಂತ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿ. – 43ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೇದಿತಾ ಎಸ್. ನಾಯಕ್ – 315, ದತ್ತ ಕಿರಣ್ ಟಿ. – 403, ಟಿ. ಖುಶ್ವಂತ್ ತೇಜ – 565, ಅಭಯ್ ಸಿ.ಐ. – 586, ಶ್ರೇಯಾ ಅಡಿವೆಪ್ಪ – 742, ಚಿರಾಗ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ – 771, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬಿ. – 799, ಪ್ರೀತಮ್ ಕೆ. – 1,041, ಜಯಂತ್ ಎಚ್. – 1,258, ಮೊಹಿತಾ ಕೃಷ್ಣ – 1,275, ಸಂಜನಾ ಪಾಂಡುರಂಗ– 1,615, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೆ. – 1,942, ಪ್ರತೀಕ್ ಎಂ.ಎಸ್. – 2,089, ಮೋನಿಕಾ ಆರ್. ನಾಯಕ್ – 2,166, ಇಂಚರಾ ಆರ್. – 2,195, ಧನುಷ್ ಎಚ್. – 2,286, ತೇಜಸ್ ಆರ್. – 2,299, ಶುಭಾಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಜ್ – 2,302, ಅಭಿನವ್ ಜಿ. – 2,523, ಖುಷಿ ಬಿ.ಸಿ. – 2,745, ತನುಷ್ ಜೆ. – 2,803, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ವಿ. – 2,945, ಎಚ್. ಎಸ್. ಅಚಿಂತ್ಯ – 2,979 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 50ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 100ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರು, 500ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 1,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 2000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>99 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ -33, ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ- 25, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ-4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದು, 98 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ- 48, ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ- 59, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ- 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐಐಐಟಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>