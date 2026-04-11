ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಧನೆ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಎಂಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಎಂಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 97.62 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಮುಜಾಯಿಸಿಮ್ (ಶೇ 98.67), ಸಿಂಧೂ ಆರ್. (ಶೇ 96.17), ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಿಯಾಬಾನು ಧರ್ವೇಸ್ (ಶೇ 97.16), ಸುಷ್ಮಿತಾ ಯಲಿಗಾರ್ (ಶೇ 94.50).</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಲಾ ಮಾರೀಸ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಕರಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೆ.ಟಿ. ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-43-221285614</p>