ದಿ ಟೀಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಶೇ 99ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ದಿ ಟೀಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 99ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.

ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 37, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 18, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 18, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 15, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 13, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 7, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಗೂ ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ವಿ.ವಿ.ಆರ್.ಎನ್ ಭೂಷಣಮ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ