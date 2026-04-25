ಜೆಇಇ: ಅರ್ಜುನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಅರ್ಜುನ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು (ಶೇ 99.90), ಕೇದಾರ ಜೋಶಿ (ಶೇ 99.84), ದರ್ಶನ ಭಟ್(ಶೇ 99.60), ಅನೀಶ್ ನಾಯ್ಕ (ಶೇ 99.56), ಧ್ರುವಂತ್ ಎಸ್.ಎಂ (ಶೇ 98.52), ವಿನೀತ ಚವಾಣ್ (ಶೇ 98.04), ಆಕಾಶ ರಾಥೋಡ್ (ಶೇ 97.61), ಪ್ರೀತಮ್ ಚವಾಣ್, (ಶೇ 96.46), ಕಾರ್ತಿಕ ಭಜಂತ್ರಿ (ಶೇ 96.38), ಈಶಾನ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ (ಶೇ 96.08), ನಂದನ್ ಹೆಗ್ಡೆ (ಶೇ 95.39), ರಜತ್ ಭಟ್ (ಶೇ 95.36), ಸೃಜನ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಶೇ 94.62), ಪ್ರಣತಿ ಮೆಣಸುಮನೆ (ಶೇ 94.37), ಸಿಂಚನಾ ಭಟ್ (ಶೇ 93.92), ಭಾರ್ಗವ ಹೆಬ್ಬಾರ್ (ಶೇ 93.62), ಪ್ರಗತಿನ ನೊರೋಣಿ (ಶೇ 93.40), ಅನನ್ಯ ಪೂಜಾರ (ಶೇ 93.11), ನಿಹಾಲ್ ಗಳಗಿ (ಶೇ 92.30) ಸುಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ್ (ಶೇ 92.23), ಪೂರ್ವಿ ಹೆಗಡೆ(ಶೇ 92.04), ಪ್ರೀತಮ್ ಯಡಳ್ಳಿ (ಶೇ91.70), ಮಾನಸ ದೇಶಾಂಡೆ (ಶೇ 91.52), ಆದರ್ಶ ಭಟ್ (ಶೇ 91.44), ಅಪೂರ್ವ ಹೆಗಡೆ (ಶೇ 90.14), ಸಚಿನ ಜೋಶಿ (ಶೇ 90.85), ನಿಶಾಂತ್ ನಂದವಾಡಗಿ (ಶೇ 90.62) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-24-2095039397</p>