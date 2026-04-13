<p>ಧಾರವಾಡ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಶೇ 97.61 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 42 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 41 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೇಣುಕಾ ಕೋಯಪ್ಪನವರ 589 (ಶೇ 98.16 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸನತ್ ಆರ್ (ಶೇ 95.16), ಚಂದನಾ ಪತ್ತಾರ (ಶೇ 94.66), ಪ್ರಸನ್ನ ಪರಶೆಟ್ಟಿ (ಶೇ 94.66), ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶರಣದವರ (94.66), ಪ್ರೀತಂಗೌಡ (ಶೇ 94.16), ಚಾರ್ವಿ ಜಿಂದೆ (ಶೇ 93.83), ಶಾನನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಶೇ 93.66), ನೇತಾನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಚೆಲ್ಲಾ (ಶೇ 92.83), ಖುಷಿ ಮಹೇಶ್ ಆನೆಗುಂದಿ (ಶೇ 92.33), ಸಂಪ್ರೀತ ಉಲ್ಲಾಸ (ಶೇ 92.83), ರಾಜಮಾ ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ (ಶೇ 92.66), ಸ್ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ (ಶೇ 91.16), ಲಿಂಗರಾಜ ಪ್ರಕಾಶ ಹೂಗಾರ ( ಶೇ 90.83) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-1012609722</p>